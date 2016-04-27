Козлова і Цуренко не змогли вийти в наступний раунд тенісного турніру в Марокко
18:54, 27 квітня 2016Інше
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Козлова свій матч програла, а Цуренко достроково завершила гру через пошкодження після першого сету.
Цуренко не змогла завершити матч проти Еракович / btu.org.ua
В Рабаті (Марокко) завершилися матчі першого кола тенісного турніру Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, за підсумками яких боротьбу припинили українські спортсменки Катерина Козлова і Леся Цуренко, повідомляє офіційний сайт змагань.
Козлова зустрічалася з Тімеа Бачинські зі Швейцарії і поступилася у впертій боротьбі в трьох партіях - 3:6, 6:2, 3:6.
У свою чергу, Цуренко проводила матч проти Марини Еракович (Нова Зеландія) і програла перший сет з рахунком 4:6. У першому геймі другого сету Цуренко припинила боротьбу і визнала свою поразку.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Ілля Марченко виграв матч першого кола на турнірі в Стамбулі.
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