Козлова і Цуренко не змогли вийти в наступний раунд тенісного турніру в Марокко

В Рабаті (Марокко) завершилися матчі першого кола тенісного турніру Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, за підсумками яких боротьбу припинили українські спортсменки Катерина Козлова і Леся Цуренко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Козлова зустрічалася з Тімеа Бачинські зі Швейцарії і поступилася у впертій боротьбі в трьох партіях - 3:6, 6:2, 3:6.

У свою чергу, Цуренко проводила матч проти Марини Еракович (Нова Зеландія) і програла перший сет з рахунком 4:6. У першому геймі другого сету Цуренко припинила боротьбу і визнала свою поразку.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Ілля Марченко виграв матч першого кола на турнірі в Стамбулі.