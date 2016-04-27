До старту Олімпіади в Ріо залишилося 100 днів

За 100 днів у бразильському Ріо-де-Жанейро запалає олімпійський вогонь Ігор XXXI Олімпіади.

Українські спортсмени на сьогоднішній день вже вибороли 150 ліцензій на Ігри-2016 (ознайомитись з поіменним списком можна за цим посиланням). Ліцензійний відбір закінчиться наприкінці червня, коли міжнародні федерації з олімпійських видів спорту остаточно підіб’ють рейтинги атлетів.

Офіційний склад національної збірної буде оголошений після затвердження Виконкомом Національного олімпійського комітету України за пропозиціями національних олімпійських федерацій.

Планується, що загалом у змаганнях візьмуть участь 10 500 атлетів з 206 країн світу, які протягом 17 днів розіграють 306 комплектів нагород (161 – чоловіча дисципліна, 136 – жіноча, 9 – змішаних) у 28 видах спорту. Після довгої відсутності гольф і регбі повернулись до олімпійської сім’ї та в Ріо-де-Жанейро вперше за довгий час розіграють олімпійські медалі.

Урочисті проводи національної олімпійської команди України на Ігри XXXI Олімпіади заплановані на 23 липня в Києві.