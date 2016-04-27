Біженець із Сирії пронесе олімпійський вогонь в Афінах
03:02, 27 квітня 2016Інше
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Біженець із Сирії Ібрагім аль-Хуссейн, який отримав притулок у Греції, здобув право пронести Олімпійський вогонь через табір для мігрантів в Афінах.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Він заявив, що понесе олімпійський факел "не тільки за себе, але і за всіх сирійців, за біженців у всьому світі, за Грецію, за спорт і за мої команди з плавання та баскетболу".
У мирний час Ібрагім аль-Хуссейн подавав великі надії: у Сирії він перемагав у змаганнях з плавання та дзюдо.
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Під час бомбардування він був важко поранений і втратив частину правої ноги.
Сирієць приїхав у Грецію два роки тому, зумівши перетнути Егейське море на надувному човні.
Олімпійський факел повинен бути доставлений в Бразилію 3 травня: там його пронесуть через 500 міст і сіл протягом 100 днів.
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