Біженець із Сирії пронесе олімпійський вогонь в Афінах

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він заявив, що понесе олімпійський факел "не тільки за себе, але і за всіх сирійців, за біженців у всьому світі, за Грецію, за спорт і за мої команди з плавання та баскетболу".

У мирний час Ібрагім аль-Хуссейн подавав великі надії: у Сирії він перемагав у змаганнях з плавання та дзюдо.

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Під час бомбардування він був важко поранений і втратив частину правої ноги.

Сирієць приїхав у Грецію два роки тому, зумівши перетнути Егейське море на надувному човні.

Олімпійський факел повинен бути доставлений в Бразилію 3 травня: там його пронесуть через 500 міст і сіл протягом 100 днів.