Українка не змогла вийти у фінал тенісного турніру в Стамбулі

Українська тенісистка Катерина Козлова (129-я ракетка світу) програла у півфіналі турніру BNP Paribas Istanbul Cup, призовий фонд якого становить 226 750 доларів.

Поєдинок українки з чорногоркою Данкою Ковиніч, яка займає 60-е місце в рейтингу WTA, завершився після двох сетів - 5:7, 4:6.

Інша українська тенісистка Надія Кіченок сьогодні поступилася у кваліфікації турніру в Празі з призовим фондом у 500 тисяч доларів. У двох сетах вона програла американці Луїзі Чирико - 0:6, 3:6.

Як повідомляв УНІАН, вчора Козлова обіграла представницю Латвії Анастасію Севастову.