Українка не змогла вийти у фінал тенісного турніру в Стамбулі
20:43, 23 квітня 2016Інше
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Катерина Козлова поступилася у півфіналі Данці Ковініч.
Козлова програла черногорке / btu.org.ua
Українська тенісистка Катерина Козлова (129-я ракетка світу) програла у півфіналі турніру BNP Paribas Istanbul Cup, призовий фонд якого становить 226 750 доларів.
Поєдинок українки з чорногоркою Данкою Ковиніч, яка займає 60-е місце в рейтингу WTA, завершився після двох сетів - 5:7, 4:6.
Інша українська тенісистка Надія Кіченок сьогодні поступилася у кваліфікації турніру в Празі з призовим фондом у 500 тисяч доларів. У двох сетах вона програла американці Луїзі Чирико - 0:6, 3:6.
Як повідомляв УНІАН, вчора Козлова обіграла представницю Латвії Анастасію Севастову.
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