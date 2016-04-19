Чемпіонка світу з сноуборд-фрірайду загинула у віці 21 року
18:07, 19 квітня 2016Інше
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Естель Балє потрапила під снігову лавину на схилі гори під час зйомок фільму.
facebook.com/estellebaletofficial
Швейцарська спортсменка Естель Балє загинула у вівторок при сходженні лавини в Альпах, повідомляє francetvsport.fr з посиланням на заяву поліції кантону Вале.
Інцидент стався під час зйомок фільму.
Чемпіонка світу з екстремального сноуборду Freeride World Tour спускалася вниз на сноуборді, і в цей момент зійшла лавина.
Спортсменка була оснащена DVA (лавинний детектор жертви), а також подушками безпеки і була в шоломі. Після прибуття поліції вона миттєво була визволена з-під снігового завалу. "Незважаючи на спроби реанімації, спортсменка померла на місці події", - констатували в поліції.
Балє на початку квітня вдруге поспіль стала чемпіонкою світу (2015, 2016).
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