Четверо українських борців завоювали путівки на Олімпійські ігри в Ріо

На арені "Sportski Objekti" в Зреняніні (Сербія) завершився попередній раунд 3-го і останнього змагального дня Європейського Олімпійського відбору з вільної, греко-римської та жіночої боротьби, за підсумками якого на рахунку збірної України чотири олімпійські ліцензії, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації спортивної боротьби FILA.

У вільній боротьбі у важкій вазі до 125 кг ліцензію Ріо-2016 завоював - Ален Засєєв. У вирішальній сутичці, Ален не залишив шансів угорцю - Даніелю Лігеті - 7:3. Також сьогодні Алла Черкасова в блискучому стилі перемогла всіх своїх суперниць і вийшла у фінал відбору. Безпосередньо в сутичці за путівку на Олімпіаду, Алла була сильнішою німкені Марії Сельмаер - 10:6.

Фінальні сутички турніру за участю Засєєва і Черкасової відбудуться пізніше ввечері. На долю олімпійських путівок вони не впливають - обидва фіналісти вибороли ліцензію.

Раніше, на нинішньому Європейському відборі українські спортсмени завоювали ще дві ліцензії. Їх володарями стали, Андрій Квятковський (65 кг) у вільній боротьбі у чоловіків і Оксана Гергель (58 кг) у жінок.