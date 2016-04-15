Міжнародна федерація шахів відсторонила представників України від усіх змагань

У відповідності з рішенням Ради Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) українські шахісти тимчасово відсторонюються від всіх турнірів під егідою організації, повідомляється на офіційному сайті ФІДЕ.

Рішення прийнято з причини того, що українська сторона не виконала в повному обсязі свої фінансові зобов'язання за підсумками матчу за титул чемпіона світу серед жінок Марія Музичук - Хоу Іфань.

Українські шахісти не зможуть брати участь, зокрема, в чемпіонатах світу і шахових Олімпіадах, а також у континентальних відбірних турнірах до цих змагань.

Термін дії дискваліфікації не уточнюється.

Як повідомлялося раніше, жодна з учасниць матчу за титул Чемпіона світу досі не отримала своїх призових. Участь у такому турнірі гарантувала кожній з гросмейстерок серйозні гонорари: 120 тисяч євро за перемогу (їх має отримати Хоу Іфань) і 80 тисяч євро за участь (вони повинні були дістатися Марії Музичук).

Україна не доплатила Міжнародній шаховій федерації (FIDE) 60 тисяч євро. Із запланованого бюджету матчу за світову шахову корону, а саме 405 тисяч євро, FIDE отримала від організаторів 345 тисяч.