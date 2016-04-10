Світоліна стала першою сіяною на тенісному турнірі в Боготі
Через турнір у Колумбії українка пропустить матч збірної у Кубку Федерації.
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала першою сіяною на турнірі в колумбійській Боготі з призовим фондом у 250 тисяч доларів.
У першому матчі українка зустрінеться з росіянкою Олександрою Пановою, яка займає 153 місце в рейтингу WTA.
Другою сіяною на турнірі стала бразилійка Тельяна Перейра, яка рік тому стала чемпіонкою Боготи, вибивши Світоліну на півфінальній стадії змагань.
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Примітно, що через участь у колумбійському турнірі Світоліна пропустить матч збірної України в Кубку Федерації проти Аргентини, який відбудеться 16-17 квітня у Бучі (Київська область).
На даний момент Еліна Світоліна займає 16-ту позицію в рейтингу WTA. У березні їй не вдалося пробитися у фінальну стадію престижних турнірів в Індіан-Уеллсі і Боготі.