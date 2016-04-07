Тріумфатори зимового спортивного сезону в Україні отримали нагороди кращих спортсменів місяця

Здобувши вже на початку сезону одразу після повернення в спорт три бронзові нагороди на етапах Кубка світу в Естерсунді (Швеція) та Хохфільцені (Австрія), Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна отримала нагороду останнього місяця 2015 року, повідомляє прес-служба НОК.

Старшого тренера жіночої біатлонної команди України Уроша Велепця було нагороджено як найкращого тренера грудня.

Цей сезон став найуспішнішим в кар’єрі нашого фристайліста Олександра Абраменка. Він тричі підіймався на п’єдестал пошани на етапах Кубка світу, чим забезпечив історичний трофей - Олександр став першим в історії лижної акробатики України переможцем заліку Кубка світу, завоювавши Малий Кришталевий Глобус, а, разом з тим, й найкращим спортсменом лютого в Україні. Звання найкращого тренера отримав його особистий наставник Юрій Кобельник.

На чемпіонаті світу з біатлону в норвезькому Холменколлені прекрасний результат продемонстрував Сергій Семенов. Минулорічний володар малого Кришталевого глобусу посів третє місце в спринтерській гонці, здобувши першу в своїй кар’єрі медаль світової першості. Це досягнення дозволило Сергію та його наставнику-батьку Олександру Семенову святкувати звання найкращого спортсмена та тренера березня в Україні відповідно.

Під час сьогоднішнього вшанування президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка сказав, що цей зимовий сезон дійсно видався щедрим на гарні здобутки українських спортсменів.

Він відзначив блискуче повернення в спорт Олени Підгрушної, неперевершений сезон Олександра Абраменка та високу майстерність Сергія Семенова.

«Вдячний за виховання наших героїв талановитим наставникам – Урошу Велепцю, Олександру Семенову та Юрію Кобельнику», - додав керманич НОК.

Сергій Бубка висловив щирі слова подяки за ефективну та продуктивну роботу президентам національних Федерацій біатлону та лижного спорту – Володимиру Бринзаку та Ігорю Мітюкову відповідно.

«Ми дуже цінуємо вашу працю та пишаємося високим рівнем майстерності, професіоналізму тренерів, чіткою роботою ваших великих колективів», - сказав він.

В свою чергу, герої спортивних місяців висловили слова вдячності за постійну підтримку та допомогу Національному олімпійському комітету України та особисто його керманичу Сергію Бубці, відзначивши, що подібні високі визнання завжди мотивують на нові перемоги та звершення.

Для фристайліста Олександра Абраменка це перше високе визнання Олімпійського комітету, на рахунку наших біатлоністів – шість нагород у Олени Підгрушної та дві у Сергія Семенова.