Українські батутисти здобули дві медалі чемпіонату Європи в Іспанії

На європейській першості зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці і подвійному міні-трампі в іспанському місті Вальядолід українські спортсмени завоювали дві нагороди у синхронних стрибках - серед чоловіків та жінок, повідомляється на офіційному сайті змагань.

У синхронних стрибках наші хлопці Микола Просторов та Дмитро Бєдєвкін з результатом 50.100 принесли до скарбнички збірної України срібну нагороду. Чемпіоном Європи в цьому виді програми став дует з Білорусі (50,600), бронзу завоювали спортсмени Португалії (49,700).

У свою чергу, Марина Кийко та Наталія Москвіна з результатом 44.800 у синхронних стрибках серед жінок стали володарками «бронзи», поділивши нагороду з дуетом з Португалії (однаковий результат). Чемпінками Європи стал спортсменки Франції (46,000), срібло - у представниць Росії - 45,500.

Чемпіонат Європи у Вальядоліді тривав з 31 березня по 3 квітня.