Гімнаст Верняєв завоював дві золоті медалі на турнірі World Challenge Cup в Німеччині

У Коттбусі (Німеччина) завершилися змагання етапу Кубка світового виклику, де в останній день українець Олег Верняєв завоював дві золоті медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

У вправі на перекладині Верняєв набрав 14,966 бали. Він випередив поділивших 2-е місце швейцарців Крістіана Бауманна і Пабло Браггеру - 14,766 бали.

У свою чергу, в опорному стрибку оцінка українця склала 15,233 бали. За перший стрибок він отримав 15,333, за другий - 15,133. Срібло у Кью Руфанга з Китаю (14,899), бронза у швейцарця Бенджаміна Гішарда - 14,833.

Як повідомляв УНІАН, у перший день фіналів українці Ігор Радівілов і Олег Верняєв завоювали три нагороди. Радівілов виграв золото у вправі на кільцях, Верняєв - срібло у вправах на коні і бронзу за вільні вправи.

Етап Кубка світового виклику проходив в Коттбусі з 31 березня по 3 квітня.