На чемпіонаті світу з фігурного катання Україну представлятимуть 4 спортсмени

Вітчизняні фігуристи виступлять в чоловічому і жіночому одиночному катанні, а також у турнірі серед танцювальних дуетів, повідомляє офіційний сайт змагань.

У змаганнях спортивних пар Україна не представлена.

У чоловічому одиночному катанні виступить Іван Павлов. У списку учасників також значиться екс-українець Олексій Биченко, який в січні став чемпіоном Європи. Спортсмен представляє Ізраїль. У свою чергу, аргентинець Денис Маргалік до 14 років прожив в Україні, але не представляв країну на великих міжнародних змаганнях.

У жіночому одиночному катанні Україну представить Ганна Хниченкова з Дніпропетровська.

У змаганні танцювальних дуетів Україну будуть представляти харків'яни Олександра Назарова і Максим Нікітін. Рік тому дует став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу, а на дорослій першості посів підсумкове 17-е місце. Серед екс-українців варто відзначити Алісу Агафонову, яка виступає під прапором Туреччини в дуеті з Альпером Учаром, виступаючого в білоруській парі танцюристів Юрія Бєляєва (разом з Вікторією Ковальовой) і Максима Сподирєва, що виступає разом з Наталею Калішек за Польщу.

Чемпіонат світу в Бостоні триватиме до 3 квітня.