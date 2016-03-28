Українські гімнастки виграли чотири медалі на етапі Гран-прі у Франції

На рахунку наших спортсменок одна срібна і три бронзові медалі, повідомляє прес-служба Федерації гімнастики України.

Володаркою срібла стала лідер української збірної Анна Різатдінова у вправах з булавами (18,650). Перемогла у цій вправі росіянка Маргарита Мамун (18,767). Бронзову медаль Різатдінова здобула у вправі зі стрічкою (18,417). Першою стала росіянка Олександра Солдатова (18,717), другий – білоруска Мелітіна Станюта (18,467).

У змаганнях груп українки двічі замикають трійку призерів – у вправі з п'ятьма стрічками (17,250), а також шістьма булавами і двома обручами (17,800). Перемогу в цих видах програми здобули, відповідно, гімнастки Ізраїлю та Білорусі.