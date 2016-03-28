Українські шаблістки не змогли потрапити в призери етапу Гран-прі в Південній Кореї

Жодна з українок, в тому числі і лідер національного рейтингу Ольга Харлан, не зуміли потрапити на п'єдестал пошани, повідомляє прес-служба Національної федерації фехтування України.

В 1/32 фіналу Галина Пундик поступилася представниці Італії Грегорі Росселла з рахунком 10:15, а Олена Вороніна не впоралася з 8-мим номером світового рейтингу полячкою Олександрою Соха. Далі з боротьби вибули Аліна Комащук та Ольга Жовнір. Аліна поступилася лідеру світової класифікації росіянці Софії Великій (6:15), а Жовнір – Шен Чен з Китаю (8:15). Далі всіх зуміла пробитися Ольга Харлан, яка програла кореянці Сео Чжи Єн з мінімальним розривом – 14:15, зупинившись у 1/8 фіналу змагань.

Переможницею турніру стала Яна Єгорян з Росії, і, таким чином, перемістилася на другу позицію світового рейтингу. У фіналі вона здобула впевнену перемогу над кривдницею Харлан кореянкою Чжи Єн з рахунком 15:10. «Бронзу» сеульського Гран-прі додому відвезли Вассіліки Вугіука з Греції і росіянка Софія Велика.