Гімнастка Різатдінова здобула два "золота" етапу Кубка світу в Португалії

У Лісабоні (Португалія) завершилися фінали в окремих видах етапу Кубка світу з художньої гімнастики, де три медалі завоювала українка Ганна Різатдінова - два золота і срібло, повідомляє прес-служба Федерації гімнастики України.

У вправі з обручем Різатдінова набрала 18,600 бала, посівши 2-е місце. А в булавах (18,600) і стрічці (18,500) українка не залишила шансів конкуренткам, ідеально виконавши вправи і завоювавши золоті медалі.

Напередодні Різатдінова здобула серебро у багатоборстві з підсумковим результатом 73,700, що вище результату, показаного нею в багатоборстві на попередньому етапі Кубка світу в Еспоо (Фінляндія) на 0,450. Переможницею змагань у багатоборстві стала росіянка Олександра Солдатова.

Таким чином, в скарбничці нашої збірної на цьому старті 4 медалі (2 золота і 2 срібла).