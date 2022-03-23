Ворожий снаряд влучив у дім, де була Катерина Дяченко.

В Маріуполі рашисти продовжують обстріли та бомбардування, внаслідок одного з них загинула 11-річна українська гімнастка Катерина Дяченко. Дівчинка була в будинку, куди влучив ворожий снаряд.

Її тіло знайшли під завалами дому. Про смерть Каті повідомила в Instagram тренерка дівчинки з художньої гімнастики Анастасія Мещаненкова.

"Цьому може бути виправдання? Подивіться на цю талановиту дівчинку. Вона мала підкорювати сцени та дарувати посмішки світу. У чому винні діти? Я вірю, що для кожного, хто причетний до цих злодіянь, знайдеться місце у пеклі. І якнайшвидше", – написала тренерка в соцмережах.

Додамо, що Маріуполь вже кілька тижнів перебуває у блокаді без світла, води та опалення - окупанти його стирають з лиця землі.

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