Найсильніший український велогонщик Попович підтвердив свою участь у київській гонці Race Horizon Park

Про це повідомляється в релізі прес-служби гонки.

"Змагання в Україні проводяться нечасто, а перегонів такого рівня взагалі раніше практично не було. Тепер є. Хочеться вірити, що рівень постійно буде підніматись. Я подивився на те, як вона організована, мене запросили, і я вирішив, а чому б не приїхати? Адже це все робиться для розвитку українського велоспорту", - зазначив Попович.

Щодо амбіцій і планів на Race Horizon Park, гонщик заявив: "Останнім часом я відпочивав після класичних гонок. Буду поступово набирати форму, тому що в липні візьму участь в Тур де Франс. А наприкінці травня за 4 дні до Race Horizon Park проїду гонку в Норвегії. Так що рівень повинен бути вже хороший і в Києві намагатимуся боротися за перемогу. Розмовляв з Сергієм Гречіним, який повинен бути зі мною в команді. Так він був дуже-дуже радий. Каже “Ми там їм влаштуємо! А то я до цього сам ганявся, а тепер буде легше". Сподіваюся, що ще Андрій Гривко приїде, що генеральний менеджер команди "Астана" Олександр Вінокуров його все-таки відпустить. Було б добре. Ми б там влаштували!.."

Говорячи про важливість Race Horizon Park для українського велоспорту, Попович зазначив: "Це дуже важливо, коли виступають не тільки українці, але й приїжджають європейські команди. Чим більше людей, тим краще. Потім вони повертаються до себе, розповідають іншим про київську гонку. Багато країн починають з маленьких гонок, а потім розвиваються, запрошують все більше команд. Це природно, це розвиток. Не можна зациклюватися тільки на чемпіонаті України, Кубку України. Тим більше всі три гонки проводяться в Києві, а не десь за містом. Звичайно, люди будуть нарікати, що дороги перекриті. Але це все ж таки реклама, Вони побачать яскравих різнокольорових гонщиків, вони побачать увесь цей "двіжняк". І може бути хтось зупиниться, задумається і вирішить і собі купити велосипед. Мовляв, нічого собі, як вони швидко їздять, може і я буду на роботу на велосипеді їздити?"

Як повідомляв УНІАН, міжнародна велогонка Race Horizon Park 2015 вже у 8-й раз пройде в рамках святкування Дня Києва 29-31 травня.

На даний момент, участь у змаганнях підтвердили 11 іноземних та 3 українські команди.