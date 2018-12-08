Фінка Маккарайнен виграла жіночий спринт етапу КС з біатлону, Підгрушна у Топ-7

Також в 20-ку найсильніших потрапила Юлія Джима.

В Поклюці (Словенія) завершилася спринтерська гонка у жінок етапу Кубка світу з біатлону, в якій перемогу здобула Кайса Маккарайнен з Фінляндії.

Дистанцію 7,5 км. вона подолала без єдиного промаху за 20 хвилин 08,1 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Без промахів на вогневих рубежах подолали дистанцію також і призери - італійка Доротея Вієрер і Жюстін Браза з Франції.

7-е місце за підсумками гонки посіла Олена Підгрушна. Вона також не допустила жодного промаху, але по швидкості поступилася переможниці рівно 49 секунд. 20-ку кращих замкнула Юлія Джима - 0 промахів, 1 хвилина 15,1 секунди відставання.

Гонка переслідування, де спортсменки стартують за підсумками спринту пройде у неділю, 9 грудня.