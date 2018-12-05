Чоловічу біатлонну гонку в словенській Поклюці перенесли через туман

Через сильний туман старт гонки був зміщений двічі.

Чоловіча індивідуальна гонка першого етапу Кубка світу в Поклюці сьогодні не відбулася і перенесена на 6 грудня. Про це повідомляється в офіційному Twitter змагань.

Через сильний туман старт гонки спочатку був зміщений з 15:15 на 15:35 і біатлоністи навіть вийшли на пристрілку. Але пізніше організатори прийняли рішення перенести гонку на 6 грудня. Старт запланований на 11:15.

Читайте такожДев'ять ять біатлоністів з Казахстану відсторонені через підозри у вживанні допінгу

Від збірної України індивідуалку побіжать Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький. Тоді як капітан команди Дмитро Підручний готується на спринт.

Відзначимо, що 6 грудня також повинна відбутися жіноча індивідуалка. Її старт запланований на 15:15.

Нагадаємо, в поточному сезоні збірна України завоювала першу медаль – "бронзу" в одиночному міксті.