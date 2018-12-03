Жіноча збірна України з гандболу вп'яте поспіль пропустить чемпіонат світу

Українки не зуміли пробитися в раунд плей-офф кваліфікації як краща друга команда групового турніру.

Жіноча збірна України з гандболу не зуміла пробитися у фінальну частину чемпіонату світу-2019.

В останньому турі кваліфікації до ЧС українки перемогли Ізраїль - 35:25. Завершивши груповий турнір на другому місці з 4-ма очками і різницею голів +31, українки наступні кілька годин провели в напруженому очікуванні результатів матчів інших груп.

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Команда Бориса Чижова зберігала шанси на путівку в плей-офф як краща друга команда, але потім прийшли невтішні новини. У 4-й групі Ісландія перемогла Азербайджан 49:18 і, набравши ті ж 4 очки, обійшла Україну за різницею голів (+36). Ісландія з другого місця вийшла до плей-офф, куди також пробилися переможці чотирьох кваліфікаційних квартетів - Словаччина, Швейцарія, Білорусь і Македонія. Україна вибула з боротьби.

Таким чином, українська збірна пропустить вже 5-й чемпіонат світу поспіль (турніри проводяться кожні два роки), повідомляє Xsport.

Чемпіонат світу з гандболу серед жінок пройде в 2019 році в Японії.