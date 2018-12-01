Запорізький Мотор програв аутсайдеру групи гандбольної Ліги чемпіонів

Матч у хорватському Загребі завершився з рахунком 27:25 на користь господарів поля.

У Загребі (Хорватія) завершився матч 10-го туру гандбольної Ліги чемпіонів, в якому Загреб приймав чемпіонів України з Мотора (Запоріжжя) і обіграв суперника.

Гра завершилася з рахунком 27:25, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі поля протягом першої половини гри мали велику перевагу і завершили тайм з різницею у три голи - 14:11. А після перерви гра вирівнялася і за підсумками окремо взятого другого тайму український клуб здобув мінімальну перевагу, але для загальної перемоги цього не вистачило.

Найрезультативнішими гравцями матчу у складі української команди стали польський легіонер Павло Пащовські та білорус Борис Пуховський - по 6 голів.

Таким чином, після 10-ти турів ЛЧ-2018/19 на рахунку Мотора 3 перемоги, 1 нічию та 6 поразок - 7 очок.

Матчі наступного туру змагання відбудуться вже в лютому 2019 року.