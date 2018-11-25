Світоліна взяла урок боксу у колишнього суперника Кличка (фото)

Тенісистка продовжує випробовувати себе у різних видах спорту.

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна провела тренування з колишнім чемпіоном світу з боксу британцем Девідом Хеєм. Про це тенісистка повідомила в своєму Instagram.

«Отримала кілька порад від Девіда Хея. Ніколи не зліть мене», – написала Світоліна.

Нагадаємо, в інтерв'ю УНІАН Світоліна розповіла, яких зусиль їй коштувала перемога на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі, прокоментувала помітні зміни у своєму зовнішньому вигляді і зізналася у своїх футбольних пристрастях.