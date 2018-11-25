Світоліна взяла урок боксу у колишнього суперника Кличка (фото)
14:48, 25 листопада 2018Інше
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Тенісистка продовжує випробовувати себе у різних видах спорту.
Еліна Світоліна / Mike Frey/AMNImages
Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна провела тренування з колишнім чемпіоном світу з боксу британцем Девідом Хеєм. Про це тенісистка повідомила в своєму Instagram.
«Отримала кілька порад від Девіда Хея. Ніколи не зліть мене», – написала Світоліна.
Нагадаємо, в інтерв'ю УНІАН Світоліна розповіла, яких зусиль їй коштувала перемога на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі, прокоментувала помітні зміни у своєму зовнішньому вигляді і зізналася у своїх футбольних пристрастях.
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