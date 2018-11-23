Жіноча збірна Іспанії достроково виграла Кубок Турчина з гандболу
22:45, 23 листопада 2018Інше
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Іспанки виграли два матчі поспіль на змаганнях в Броварах.
Збірна України програла Іспанії у вирішальному матчі Кубка Т урчина / handball.net.ua
На гандбольному турнірі серед жіночих національних збірних Кубок Турчина, який проходить в Броварах, визначився достроковий переможець.
Ним стала збірна Іспанії, яка у другому турі завдала поразки збірній України, повідомляє Xsport.
На початку другого тайму українки вели в рахунку з перевагою в 4 м'ячі, але у підсумку змушені були поступитися з різницею всього в один м'яч - 27:26 (9:12).
Іспанія - Україна 27:26 (9:12)
Кубок Турчина. 22 листопада
Україна: Балог, Яблонська-Бобаль; Стельмах , Борщенко 8, Снопова 1, Лезинская , Фурманец 1, Готра 1, Савчин 2, Дябло , Редька 1, Глібко 1, Горильськая 1, Смолинг 4, Поляк , Компанієць 1, Гайкова 3, Передерій 2.
Головний тренер – Борис Чижов.
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