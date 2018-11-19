Ярослава Магучіх і Михайло Кохан визнані найкращими легкоатлети жовтня в Україні

Обидва лауреати перемогли на Юнацьких олімпійських іграх в аргентинському Буенос-Айресі.

Ярославу Магучіх і Михайла Кохана визнали найкращими легкоатлетами жовтня в Україні.

Ярослава Магучіх у жовтні перемогла на юнацьких Олімпійських іграх зі стрибків у висоту, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Окрім того, вона повторила на другому етапі змагань юніорський рекорд України і встановила юнацький рекорд України та найкращий результат світового сезону одразу у двох вікових категоріях - U18 і U20 - (1,95 м). Результат на першому етапі – 1,92 м.

Михайло Кохан переміг на юнацьких Олімпійських іграх з метання 5-кілограмового молота (85,97 м на першому етапі і 85,14 м на другому етапі).

Голосування за визнання кращого легкоатлета місяця проводиться серед трьох груп: експертна група (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ та вболівальники. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховуються як третина всіх голосів.