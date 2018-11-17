Українка Марія Музичук не змогла пройти у фінал чемпіонату світу з шахів, програвши в 1/2-й

У півфіналі українка поступилася росіянці Катерині Лагно.

Українка Марія Музичук не змогла пройти у фінал чемпіонату світу з шахів, програвши в 1/2 фіналу росіянці Катерині Лагно.

Про це повідомляє ТАСС.

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Доля протистояння вирішилася на тай-брейку. Раніше спортсменки двічі зіграли внічию. Рахунок після двох партій був 1:1. На тай-брейку, який за регламентом складається з двох партій по 25 хвилин + 30 секунд/хід, росіянка виграла обидві партії.

Таким чином, у фіналі Лагно зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь, яка перемогла іншу росіянку Олександру Костенюк – 1,5:0,5.

Чемпіонат світу з шахів серед жінок проходить в Ханти-Мансійську.