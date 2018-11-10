Романчук знову виграв золото на етапі Кубка світу з плавання, Фролов – третій

Українські плавці гідно виступили на змаганнях у Токіо.

У Токіо триває етап Кубка світу з плавання, де спортсмени збірної України зуміли завоювати вже дві медалі.

У запливі на 1500 метрів вільним стилем переможцем став представник України Михайло Романчук, повідомляє SportArena

Його товариш по команді Сергій Фролов посів третє місце у цьому ж запливі.

Час Романчука 14:27.93 хв., він випередив японця Такеда Сьего на 05.33 сек. - друге місце. У Фролова час проходження дистанції склав 14:39.22 хв.

Цікаво, що раніше на аналогічних змаганнях у Пекіні на цій же дистанції Романчук і Фролов також посіли перше і третє місця.

Раніше, Романчук на дистанції 400 метрів вільним стилем посів третє місце.