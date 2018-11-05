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Світоліна проведе зустріч з уболівальниками в Києві

19:09, 05 листопада 2018
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Еліна Світоліна / REUTERS

В п'ятницю, 9 листопада, в головному холлі ТРЦ "Гуллівер" з 18:30 до 20:00 усі бажаючі зможуть поспілкуватися з Еліною, отримати її автограф або зробити фото на пам'ять.

Нагадаємо, що 28 жовтня українська тенісистка Еліна Світоліна, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс, виграла Підсумковий турнір WTA.

Завдяки перемозі українка піднялася на 4-е місце в рейтингу WTA.

Як повідомляв УНІАН, Світоліна заробила за жовтень більше за всіх призових у світовому тенісі - позаду залишилися корифеї чоловічого туру Джокович і Федерер.

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Теги: #Еліна Світоліна