Світоліна проведе зустріч з уболівальниками в Києві
19:09, 05 листопада 2018Інше
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Відкрита зустріч четвертої ракетки світу з прихильниками пройде 9 листопада.
Еліна Світоліна / REUTERS
Перша ракетка України, чемпіонка Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна в Києві проведе зустріч з уболівальниками.
В п'ятницю, 9 листопада, в головному холлі ТРЦ "Гуллівер" з 18:30 до 20:00 усі бажаючі зможуть поспілкуватися з Еліною, отримати її автограф або зробити фото на пам'ять.
Нагадаємо, що 28 жовтня українська тенісистка Еліна Світоліна, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс, виграла Підсумковий турнір WTA.
Завдяки перемозі українка піднялася на 4-е місце в рейтингу WTA.
Я, разом з @Nike, чекаю з нетерпінням нашої зустрічі #FamEli 💙💛 pic.twitter.com/VNLgJMmazh— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 5 листопада 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, Світоліна заробила за жовтень більше за всіх призових у світовому тенісі - позаду залишилися корифеї чоловічого туру Джокович і Федерер.
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