Світоліна проведе зустріч з уболівальниками в Києві

Відкрита зустріч четвертої ракетки світу з прихильниками пройде 9 листопада.

Перша ракетка України, чемпіонка Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна в Києві проведе зустріч з уболівальниками.

В п'ятницю, 9 листопада, в головному холлі ТРЦ "Гуллівер" з 18:30 до 20:00 усі бажаючі зможуть поспілкуватися з Еліною, отримати її автограф або зробити фото на пам'ять.

Нагадаємо, що 28 жовтня українська тенісистка Еліна Світоліна, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс, виграла Підсумковий турнір WTA.

Завдяки перемозі українка піднялася на 4-е місце в рейтингу WTA.

Як повідомляв УНІАН, Світоліна заробила за жовтень більше за всіх призових у світовому тенісі - позаду залишилися корифеї чоловічого туру Джокович і Федерер.