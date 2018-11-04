Запорізький Мотор програв словенському Целе в Лізі чемпіонів з гандболу

Українська команда опустилася на останнє місце в групі.

Запорізький «Мотор» незважаючи на яскраву гру Айденаса Малашинскаса, який закинув 10 м'ячів і віддав багато результативних передач, не зумів уникнути поразки від словенського «Целе» у 6-му турі Ліги чемпіонів.

Команда Миколи Степанця не впоралася в захисті, але головною проблемою стало занадто велика кількість нереалізованих моментів в атаці з чистими виходами на воротаря, повідомляє Xsport.

Програючи у другому таймі 14:19, «Мотор» скоротив відставання 25:26, однак за останні 9 хвилин зустрічі гості закинули лише 3 м'ячі, а пропустили 7. Чемпіон України програв на виїзді 28:33 і опустився на останнє місце в турнірній таблиці групи «В». В активі запорожців 2 очки. До кінця групового турніру залишилося 8 турів.

Ліга чемпіонів. 6 тур. Група В

«Целе» (Словенія) – «Мотор» (Україна) 33:28 (18:14)