Українська пара сестер Кіченок з перемоги стартувала на малому Підсумковому турнірі WTA

Людмила і Надія Кіченок є третіми сіяними на турнірі в Чжухаї.

Українські тенісистки сестри Людмила і Надія Кіченок здобули перемогу в стартовому матчі групового етапу малого Підсумкового турніру в Чжухаї (Китай).

Як повідомляє офіційний сайт змагань, сестри обіграли китаянок Цзян Сіньюй і Ян Чжаосюань – 7:6 (11), 3:6, 11:9.

Наступний матч сестри Кіченок проведуть проти японок Макото Ніномія і Мію Като.

Людмила і Надія Кіченок є третіми сіяними на турнірі в Чжухаї. Загалом у турнірі беруть участь шість пар, які розділені на дві групи.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна виграла головний Підсумковий турнір WTA в Сінгапурі. Цей успіх дозволив їй увійти в топ-4 світового рейтингу.