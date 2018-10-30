Українська пара сестер Кіченок з перемоги стартувала на малому Підсумковому турнірі WTA
14:24, 30 жовтня 2018Інше
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Людмила і Надія Кіченок є третіми сіяними на турнірі в Чжухаї.
Сестри Кіченок / btu.org.ua
Українські тенісистки сестри Людмила і Надія Кіченок здобули перемогу в стартовому матчі групового етапу малого Підсумкового турніру в Чжухаї (Китай).
Як повідомляє офіційний сайт змагань, сестри обіграли китаянок Цзян Сіньюй і Ян Чжаосюань – 7:6 (11), 3:6, 11:9.
Наступний матч сестри Кіченок проведуть проти японок Макото Ніномія і Мію Като.
Людмила і Надія Кіченок є третіми сіяними на турнірі в Чжухаї. Загалом у турнірі беруть участь шість пар, які розділені на дві групи.
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна виграла головний Підсумковий турнір WTA в Сінгапурі. Цей успіх дозволив їй увійти в топ-4 світового рейтингу.
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