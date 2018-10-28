Збірна України з гандболу перемогла Чорногорію у відборі на Євро-2020

Для збірної України це перша перемога під керівництвом нового тренерського штабу.

Збірна України з гандболу здобула першу перемогу у відбірному турнірі на чемпіонат Європи-2020. У домашній грі 2-го туру в Сумах команда Сергія Бебешка впевнено розібралася з Чорногорією. Матч завершився з рахунком 29:24, повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

Блискучий матч видав воротар господарів Геннадій Комок. У нападі найбільш результативним став лівий півсередній Владислав Остроушко - 7 м'ячів.

Українці поступалися в рахунку тільки на початку матчу, але потім цілком заволоділи ініціативою, виграли перший тайм - 15:12, а на початку другої половини збільшили свій відрив. Господарі чимало забили кидками з задньої лінії, але не менш небезпечними були їх швидкі переходи від оборони до нападу, вибухові прискорення технічних Захара Денисова та Олександра Кириленка, а також реалізація лінійного Павла Гурковського.

Для збірної України це перша перемога під керівництвом нового тренерського штабу і черговий успішний матч на сумський арені, де ще не було жодної поразки (три перемоги і одна нічия).

Відбір на чемпіонат Європи-2020. 2-й тур. 8 група

Україна - Чорногорія 29:24 (15:12)

Після двох турів збірна України з двома очками посідає друге місце в турнірній таблиці. На чемпіонат Європи вийдуть дві найкращі команди кожної з восьми відбірних групи, а також чотири команди, з тих, що посядуть треті місця. Наступні матчі наша команда проведе в квітні 2019 року, коли двічі зіграє з Фарерськими островами.

Турнірне становище після двох турів

1. Данія – 4 очки (голи +24)

2. УКРАЇНА - 2 (голи -1)

3. Чорногорія - 1 (голи -5)

4. Фарерські острови - 0 (голи -18)