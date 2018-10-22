Українці завоювали дві золоті медалі на "Іграх нескорених"

Чемпіонами Ігор серед військовослужбовців у Сіднеї стали Олександр Бєлобоков і Сергій Ільницький.

У понеділок, 22 жовтня, українські спортсмени вибороли дві золоті медалі на «Іграх Нескорених», що проходять в Сіднеї.

Перше золото до скарбнички української збірної у важкій боротьбі виборов Олександр Бєлобоков з веслування на тренажерах у категорії Men’s IR3 (швидкість за одну хвилину).

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Другу золоту медаль для України виборов капітан української збірної «Invictus Games» Сергій Ільницький також у веслуванні на тренажерах - цього разу у категорії Men’s IR6 (швидкість за одну хвилину). Сергій Ільницький розділив перше місце з австралійським спортсменом.

"Другий рік поспіль капітан української збірної виборює золото в категорії швидкість за одну хвилину", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Міністерства оборони.

Раніше повідомлялося, що українець Денис Фіщук завоював "бронзу" в велоперегонах на час.

Нагадаємо, "Ігри нескорених" стартували 20 жовтня. Україну на змаганнях представляють 15 спортсменів, вони змагатимуться у шести видах спорту.

"Ігри нескорених" (Invictus Games) - міжнародні мультиспортивні змагання колишніх і діючих військових, які стали інвалідами, що проводяться в різних країнах з 2014 року за ініціативою британського принца Гаррі.