Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі року WTA

Це стало можливим після вильоту Плішкової на ранній стадії Кубка Кремля в Москві.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє на Підсумковому турнірі сезону-2018 в Сінгапурі.

Місце українці на турнірі восьми кращих тенісисток світу гарантувала поразка чешки Кароліни Плішкової у другому колі московського Кубка Кремля, повідомляє Sport.ua.

Росіянка Віра Звонарьова дуже легко у двох сетах розібралася з Плішковою - 6:1, 6:2. Нагадаємо, в залік Чемпіонської гонки йдуть 16 найкращих турнірів. Найгірший показник очок у чешки це 100 балів за чвертьфінали турнірів і Ітсборні і Дубаї. Щоб його перебити, Плишкова повинна була виходити у півфінал змагання в Москві (185 очок), однак їй цього зробити не вдалося.

Таким чином, Світоліна, яка всього на 10 очок випереджає Плішкову, вже ніяк не опуститься нижче 8-го місця в Чемпіонській гонці (рейтинг виступів за нинішній сезон) і зіграє в Сінгапурі.

Підсумковий турнір WTA сезону-2018 пройде з 21 по 28 жовтня.