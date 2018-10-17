Чемпіонку світу з дзюдо українку Білодід "переманювали" три країни для зміни громодянства
"Які країни пропонували виступати під їх прапором? Азербайджан, Грузія, Арабські Емірати. Звичайно, це великі гроші, але для мене це не головне. Головне - це "золото", коли піднімається український прапор. Це важливіше, ніж гроші", - сказала 18-річна спортсменка, повідомляє ПроСпорт.
Українка додала, що попри проблеми із фінансуванням, ніколи не зречеться громадянства, адже є патріоткою.
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"Я дуже люблю свою країну, я патріотка. Хоча, звичайно, у нас є проблеми фінансові. У нас немає хороших олімпійських баз, у нас дуже погані умови. Якби інші країни подивилися, як ми тренуємося, вони були б в шоці", - поділилася Дар’я.
Нагадаємо, у вересні Білодід перемогла на чемпіонаті світу в Баку. Дар’я здобула перше в історії українського жіночого дзюдо "золото" і стала наймолодшою тріумфаторкою в історії турніру. А сьогодні, 17 жовтня, дівчина стартує на молодіжному чемпіонаті світу з дзюдо.