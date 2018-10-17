Чемпіонку світу з дзюдо українку Білодід "переманювали" три країни для зміни громодянства

Проте, для спортсменки гроші не головне, головне - золото й прапор своєї країни на п'єдесталі.

"Які країни пропонували виступати під їх прапором? Азербайджан, Грузія, Арабські Емірати. Звичайно, це великі гроші, але для мене це не головне. Головне - це "золото", коли піднімається український прапор. Це важливіше, ніж гроші", - сказала 18-річна спортсменка, повідомляє ПроСпорт.

Українка додала, що попри проблеми із фінансуванням, ніколи не зречеться громадянства, адже є патріоткою.

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"Я дуже люблю свою країну, я патріотка. Хоча, звичайно, у нас є проблеми фінансові. У нас немає хороших олімпійських баз, у нас дуже погані умови. Якби інші країни подивилися, як ми тренуємося, вони були б в шоці", - поділилася Дар’я.

Нагадаємо, у вересні Білодід перемогла на чемпіонаті світу в Баку. Дар’я здобула перше в історії українського жіночого дзюдо "золото" і стала наймолодшою ​​тріумфаторкою в історії турніру. А сьогодні, 17 жовтня, дівчина стартує на молодіжному чемпіонаті світу з дзюдо.