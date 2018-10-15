Українці виграли 3 медалі Юнацької Олімпіади

Восьмий змагальний день приніс одне срібло та дві бронзи.

Українські спортсмени здобули чергові три медалі збірної України на літній юнацькій Олімпіаді в Буенос-Айресі.

16-річний гімнаст Назар Чепурний з результатом 13,983 балів став срібним призером в опорному стрибку. Українець програв 0,116 бали американцеві Брендону Бріонесу, а замкнув трійку Джейкоб Карлсен з Норвегії (13,883). Нагадаємо, що раніше 16-річний український гімнаст Назар Чепурний завоював золоту нагороду Юнацьких олімпійських ігор-2018 у командних змаганнях з мультидисциплин гімнастики.

17-річний Олег Дорощук став третім у стрибках у висоту, показавши результат 2,14 метра. Золото у китайця Лонг Чена (2,22), а срібло в Оскара Маєрза з Австралії (2,22).

Ще один українець Владислав Остапенко став бронзовим призером у вільній боротьбі. Українець у поєдинку за третє місце переміг Уссаму Ларібі з Алжиру.