Завоювавши титул у Гонконзі, українка Ястремська встановила особистий рекорд у рейтингу WTA

Еліна Світоліна знову вилетіла з топ-5.

В оновленому рейтингу WTA за 15 жовтня 18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська встановила особистий рекорд, піднявшись на 66-е місце.

Після перемоги на турнірі в Гонконзі вона додала відразу 36 рядків і вперше в кар'єрі увійшла у топ-70 світового рейтингу. Раніше найкращим результатом Ястремської була 96-а позиція, повідомляє офіційний сайт WTA.

Еліна Світоліна, яка також виступала в Гонконзі, але програла у чвертьфіналі, опустилася на 6-е місце рейтингу, пропустивши вперед фіналістку турніру в Таньцзині чешку Кароліну Плішкову.

Леся Цуренко, незважаючи на те, що знялася зі змагань у Гонконгу через травму, піднялася на одну позицію вгору і розташувалася на 26-му рядку.

Також у світовому рейтингу зуміла поняться Катерина Козлова, яка тепер є 106-ю ракеткою світу.

Що ж стосується Ангеліни Калініної, Марти Костюки, Катерини Бондаренко, то ці українські тенісистки синхронно опустилися в рейтингу WTA і тепер займають 118-е, 123-є і 133-є місця відповідно.

Рейтинг WTA

Положення на 15 жовтня 2018

1 (1) Симона Халеп (Румунія) - 7421 очко

2 (2) Каролін Возняцкі (Данія) - 6461

3 (3) Анжелік Кербер (Німеччина) - 5400

4 (4) Наомі Осака (Японія) - 4740

5 (6) Кароліна Плішкова (Чехія) - 4465

6 (5) Еліна Світоліна (Україна) - 4350

7 (7) Петра Квітова (Чехія) - 4255

8 (8) Слоун Стівенс (США) - 4022

9 (9) Юлія Гергес (Німеччина) - 3785

10 (10) Кікі Бертенс (Нідерланди) - 3740

...26 (27) Леся Цуренко (Україна) - 1830

...66 (102) Даяна Ястремська (Україна) - 870

...106 (107) Катерина Козлова (Україна) - 577

...118 (116) Ангеліна Калініна (Україна) - 515

...123 (121) Марта Костюк (Україна) - 493

...133 (132) Катерина Бондаренко (Україна) - 456

...177 (178) Катаріна Завацька (Україна) - 327

Як повідомляв УНІАН, українка Даяна Ястремська завоювала свій перший титул WTA в кар'єрі, вигравши турнір в Гонконзі.