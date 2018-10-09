Світоліна пробилася в наступний раунд турніру WTA в Гонконзі

Українка у двох сетах обіграла австралійку Хон.

П'ята ракетка планети Еліна Світоліна вийшла у наступне коло турніру серії WTA International в Гонконзі, обігравши у двох сетах австралійку Присциллу Хон з рахунком 6:2, 6:3.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

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Протистояння тривало 1 годину 11 хвилин. За цей час українка зуміла 3 рази подати навиліт, реалізувавши 5 з 6 брейк-поінтів, а також допустити 1 подвійну помилку. Її суперниця, що займає 181-у сходинку світового рейтингу, здійснила 4 подачі навиліт, допустивши дві подвійні помилки і реалізувавши 2 брейк-поїнта з 2-х.

У другому колі турніру Світоліна зіграє проти 125-ї ракетки світу, японки Нао Хібіно.

Зазначимо, що раніше Світоліна поступилася в парному розряді на тому ж турнірі.