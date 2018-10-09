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Українська фехтувальниця Чорній стала чемпіонкою Юнацької Олімпіади

10:28, 09 жовтня 2018
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Катерина Чорній виграла золото юнацької Олімпіади у фехтуванні / noc-ukr.org

У фіналі талановита спортсменка перемогла чемпіонку світу серед кадетів Се Кєйлінь Сінь Янь з Гонконгу з рахунком 11:9, повідомляє сайт Національного олімпійського комітету України.

Таким чином, на рахунку збірної України вже дві медалі. 

Напередодні бронзову медаль завоював дзюдоїст Олег Вередиба.

Як повідомляв УНІАН, Юнацькі Олімпійські ігри відбуваються в Буенос-Айресі (Аргентина) з 6 по 18 жовтня.

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Теги: #збірна України#фехтування#Юнацькі Олімпійські ігри-2018