Українська фехтувальниця Чорній стала чемпіонкою Юнацької Олімпіади
10:28, 09 жовтня 2018Інше
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Наша спортсменка принесла перше золото Україні на ЮОІ-2018
Катерина Чорній виграла золото юнацької Олімпіади у фехтуванні / noc-ukr.org
Українська фехтувальниця на шпагах Катерина Чорній здобула медаль найвищого ґатунку ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор.
У фіналі талановита спортсменка перемогла чемпіонку світу серед кадетів Се Кєйлінь Сінь Янь з Гонконгу з рахунком 11:9, повідомляє сайт Національного олімпійського комітету України.
Таким чином, на рахунку збірної України вже дві медалі.
Напередодні бронзову медаль завоював дзюдоїст Олег Вередиба.
Як повідомляв УНІАН, Юнацькі Олімпійські ігри відбуваються в Буенос-Айресі (Аргентина) з 6 по 18 жовтня.
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