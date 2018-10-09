Українська фехтувальниця Чорній стала чемпіонкою Юнацької Олімпіади

Наша спортсменка принесла перше золото Україні на ЮОІ-2018

Українська фехтувальниця на шпагах Катерина Чорній здобула медаль найвищого ґатунку ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

У фіналі талановита спортсменка перемогла чемпіонку світу серед кадетів Се Кєйлінь Сінь Янь з Гонконгу з рахунком 11:9, повідомляє сайт Національного олімпійського комітету України.

Таким чином, на рахунку збірної України вже дві медалі.

Напередодні бронзову медаль завоював дзюдоїст Олег Вередиба.

Як повідомляв УНІАН, Юнацькі Олімпійські ігри відбуваються в Буенос-Айресі (Аргентина) з 6 по 18 жовтня.