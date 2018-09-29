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Українець Анікєєв став чемпіоном світу з шашок у бліці

18:02, 29 вересня 2018
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Юрій Анікєєв (ліворуч) став чемпіоном світу з шашок-64 у бліці / fmjd.com

В Ізмірі (Туреччина) завершився Чемпіонат світу в бліці з шашок-64 (бразильська версія), де перемогу здобув український гросмейстер Юрій Анікєєв,

Українець на 3 бали випередив у турнірній таблиці основного конкурента і багаторазового чемпіона світу Олександра Шварцмана з Росії, повідомили УНІАН у Федерації шашок України.

Харків'янин впевнено пройшов всю турнірну дистанцію і за тур до кінця забезпечив собі золоту медаль.

Нагадаємо, що два дні тому Анікєєв вже приніс Україні срібну медаль у класичній програмі на Чемпіонаті світу в Туреччині з шашок -64.

Ще один наш спортсмен Владислав Антонович поділив 3-4 місця з росіянином Муродом Амріллаєвим.Причому в обох спортсменів на фініші виявилася не тільки однакова кількість очок, але й однаковий коефіцієнт.

Порадував своїм виступом і Денис Шкатула з Вінниці,який зумів піднятися на п'яту сходинку турнірної таблиці.

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Теги: #збірна України#шашки#чемпіонат світу