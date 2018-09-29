Українець Анікєєв став чемпіоном світу з шашок у бліці

Наш спортсмен виграв змагання у шашках-64 за бразильською системою.

В Ізмірі (Туреччина) завершився Чемпіонат світу в бліці з шашок-64 (бразильська версія), де перемогу здобув український гросмейстер Юрій Анікєєв,

Українець на 3 бали випередив у турнірній таблиці основного конкурента і багаторазового чемпіона світу Олександра Шварцмана з Росії, повідомили УНІАН у Федерації шашок України.

Харків'янин впевнено пройшов всю турнірну дистанцію і за тур до кінця забезпечив собі золоту медаль.

Нагадаємо, що два дні тому Анікєєв вже приніс Україні срібну медаль у класичній програмі на Чемпіонаті світу в Туреччині з шашок -64.

Ще один наш спортсмен Владислав Антонович поділив 3-4 місця з росіянином Муродом Амріллаєвим.Причому в обох спортсменів на фініші виявилася не тільки однакова кількість очок, але й однаковий коефіцієнт.

Порадував своїм виступом і Денис Шкатула з Вінниці,який зумів піднятися на п'яту сходинку турнірної таблиці.