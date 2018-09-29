Світоліна вдруге поспіль програла в першому колі турніру в Китаї

Українка не змогла подолати стартовий раунд змагань в Пекіні.

У Пекіні завершився матч 1-го кола тенісного турніру серії WTA - China Open, в якому українка Еліна Світоліна протистояла Олександрі Круніч з Сербії.

Українка програла в трьох партіях - 6:0, 4:6, 6:7, повідомляє офіційний сайт турніру.

Наша спортсменка розгромила суперницю в першій партії, яка завершилася менш ніж за півгодини. Однак, потім не зуміла підтримати свій переможний ритм гри. Суперниця зуміла повернутися в гру і нав'язати рівну боротьбу у двох партіях. При цьому, в кінці кожної з них українка незмінно програвала.

Нагадаємо, що раніше Світоліна програла в Ухані (Китай) матч першого кола тенісного турніру Wuhan Open, якому поступилася Аріні Соболенко з Білорусі.

Турнір у Пекіні триватиме до 7 жовтня.