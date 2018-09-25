Чоловіча і жіноча збірні України з шахів виграли матчі 2-го туру Олімпіади

Обидві команди виграли у впертій боротьбі з мінімальною перевагою.

Жіноча збірна України здобула дві перемоги поспіль у Батумі / batumi2018.fide.com Жіноча збірна України здобула дві перемоги поспіль у Батумі /

У Батумі завершився 2-й тур Всесвітньої шахової Олімпіади, де і чоловіча, і жіноча збірні України знову, як і на старті турніру, здобули перемоги.

Обидві команди виграли у впертій боротьбі з мінімальною перевагою, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча збірна України грала з командою Узбекистану і виграла лише з мінімальною перевагою - 2,5:1,5 очка. Єдину перемогу в цьому матчі на четвертій дошці здобув Антон Коробов, в той час як Павло Ельянов, Юрій Криворучко і Руслан Пономарьов завершили свої зустрічі в нічию.

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Команда займає після 2-х турів 36-е місце, здобувши в двох матчах 2 перемоги - 4 бали - і набравши 6 особистих очок у 8 партіях.

У свою чергу, жіноча команда зустрічалась зі збірною Туркменістану. В цтому матчі переможне очко українкам принесла Наталія Жукова, в той час як Ганна Музичук, Ганна Ушеніна та Юлія Осьмак свої партії зіграли внічию. - ті ж 2,5:1,6 очки.

Жіноча команда займає після 2-х турів 26-е місце, здобувши в двох матчах 2 перемоги - 4 бали - і набравши 6,5 особистих очок у 8 партіях.

Як повідомляв УНІАН, Всесвітня шахова Олімпіада проходить в Батумі (Грузія) з 24 вересня по 4 жовтня.