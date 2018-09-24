Долгополов і Стаховський погіршили свої позиції у рейтингу АТР

Провідні українські тенісисти продовжують падіння вниз у світовому рейтингу.

Асоціація тенісистів-професіоналів у понеділок, 24 вересня, опублікувала оновлений рейтинг найсильніших гравців світу.

Дует найсильніших гравців України синхронно погіршив свої позиції, випливає з рейтингу, повідомляється на офіційному сайті АТР.

Олександр Долгополов опустився зі 115-ї на 116-у позицію світового рейтингу. У киянина на рахунку 475 очок.

У свою чергу, Сергій Стаховський погіршив свій рейтинг на 3 позиції - з 145-го місця на 148-е - 394 очки.

Крім них, у Топ-500 світового рейтингу входить тільки Владислав Манафаров, який займає 486-е місце і покращив своє становище в рейтингу на 5 позицій.

Інші представники України займають місця нижче 500-го.

Очолюють рейтинг, як і раніше, Рафаель Надаль (Іспанія), Роджер Федерер (Швейцарія), Новак Джокович (Сербія), Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) і Олександр Звєрєв (Німеччина). Положення гравців в Топ-5 рейтингу за минулий тиждень не змінилась.