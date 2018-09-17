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Українка Терлюга виграла золото на етапі прем'єр-ліги з карате у Берліні

13:02, 17 вересня 2018
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Анжеліка Терлюга / wkf.net

У ваговій категорії 55 кг Терлюга у фіналі здолала естонку Лі Лірісман – 4:0. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

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Також у цій ваговій категорії українка Анастасія Мястковська зайняла 7-е місце.

У вазі понад 68 кг Анастасія Степашко також показала 7-й результат.

Серед чоловіків у ваговій категорії 60 кг українець Ігор Ухніч став 7-м.

Як повідомляв УНІАН, українські каратисти здобули золото та бронзу у відборі на Олімпійські ігри-2020.

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Теги: #карате#Анжеліка Терлюга