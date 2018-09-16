Українки виграли бронзу в останній день чемпіонату світу з художньої гімнастики

Це єдина медаль збірної України на турнірі.

Українські гімнастки завоювали бронзову медаль на чемпіонаті світу у болгарській Софії.

Українки посіли третє місце у групових вправах з трьома м'ячами і двома скакалками, набравши в сумі 21,400 бали. Першими стали італійки (22,500 бала), а срібло - у росіянок (22,200 бали).

Це єдина медаль збірної України на чемпіонаті світу, який проходив з 11-го по 16 вересня.

Перемогу в медальному заліку здобули росіянки - 12 нагород, серед яких сім золотих, дві срібні та три бронзові. Друге місце посіла збірна Італії – 6 нагород (1, 2, 3). Третіми стали господарки змагань з команди Болгарії– 3 (1, 1, 1).