Українки виграли бронзу в останній день чемпіонату світу з художньої гімнастики
20:55, 16 вересня 2018Інше
217 0
Це єдина медаль збірної України на турнірі.
Збірна України з художньої гімнастики / ukraine-rg.com.ua
Українські гімнастки завоювали бронзову медаль на чемпіонаті світу у болгарській Софії.
Українки посіли третє місце у групових вправах з трьома м'ячами і двома скакалками, набравши в сумі 21,400 бали. Першими стали італійки (22,500 бала), а срібло - у росіянок (22,200 бали).
Це єдина медаль збірної України на чемпіонаті світу, який проходив з 11-го по 16 вересня.
Перемогу в медальному заліку здобули росіянки - 12 нагород, серед яких сім золотих, дві срібні та три бронзові. Друге місце посіла збірна Італії – 6 нагород (1, 2, 3). Третіми стали господарки змагань з команди Болгарії– 3 (1, 1, 1).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter