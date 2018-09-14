Колишня російська спортсменка підписала лист канадців проти РУСАДА

Тхэквондистка Дар'я Перегудова має і канадське, і російське громадянство.

Асоціація спортсменів збірної Канади виступила із заявою на підтримку комісії спортсменів Британського антидопінгового агентства з закликом не відновлювати в правах Російське антидопінгове агентство.

Заяву направлено на адресу Всесвітнього антидопінгового агентства ВАДА, повідомляє Чемпіонат

«Як було написано, Росія все ще не виконала двох пунктів „дорожньої карти“. Відновлення РУСАДА при будь-якому іншому умови, крім повного виконання „дорожньої карти“, дасть сигнал міжнародного спортивного співтовариства, що правила порушені, а всі наслідки — це просто погрози. Таке рішення завдасть колосального удару по єдності і згуртованості світового спорту.

Ми підтримуємо зусилля Росії, які вона вживає для реанімації токсичної навколишнього середовища в спортивній сфері. Ми також підтримуємо чистих спортсменів, які постраждали із-за ситуації, що вийшла за рамки конкретно їх участі у змаганнях. Ми схвалюємо і підтримуємо те, що ВАДА, як і раніше, дозволяє чистим російським спортсменам виступати і забезпечує надійний захист. Тим не менше поки Росія не продемонструє повну і беззастережну прихильність критеріям „дорожньої карти", необхідно продовжувати гнути цю лінію», — йдеться в заяві асоціації.

Зазначимо, що президентом Асоціації є тхэквондистка Дар'я Перегудова, яка має і канадський, і російське громадянство. З 2007 року Дарина представляла на міжнародних змаганнях Росію.

Питання про відновлення РУСАДА в правах планують розглянути на найближчому виконкомі ВАДА 20 вересня.

У листопаді 2015 року Росія отримала звинувачення в численні порушення антидопінгових правил, робота Московської антидопінгової лабораторії була припинена. Комітет ВАДА щодо відповідності рекомендував не відновлювати РУСАДА до повного виконання дорожньої карти. У листопаді 2017-го на засіданні ВАДА в Сеулі було прийнято рішення не відновлювати РУСАДА в правах.