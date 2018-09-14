Марченко програв перший поєдинок матчу Кубка Девіса Україна - Португалія

Українець програв у трьох партіях Жоао Соузі.

У Бучі (Київська область) стартував матч Кубка Девіса Україна - Португалія, де в першій грі Ілля Марченко поступився Жоао Соузі.

Матч завершився з рахунком 6:4, 2:6, 3:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок тривав 2 години 18 хвилин.

Українець зумів у впертій боротьбі виграти першу партію, але потім, за рахунку 2:2 у другому сеті, немов зупинився. Суперник виграв вісім з дев'яти наступних геймів. Спочатку йому вдалося довести до перемоги перший сет - 6:2, а потім він отримав вагому перевагу в третій і вирішальній партії - 4:1.

Після того як доля матчу була майже вирішена, португалець трохи зменшив оберти. Останні чотири гейми суперники по черзі вигравали на своїх подачах - 6:3.

Таким чином, загальний рахунок у матчі став 0:1.

Сьогодні також відбудеться ще один одиночний поєдинок - Сергій Стаховський проти Педро Соузи, а в суботу - парний і два одиночних поєдинки, де Марченко і Стаховський поміняються суперниками.

Матч Україна - Португалія проходить в рамках 1-го раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса. Переможець гарантує собі місце в Першій групі на сезон-2019. Переможений буде боротися за те, щоб не вилетіти Другу групу на сезон-2019 з командою ПАР 26-27 жовтня.