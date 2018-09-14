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Тимощенко виборов бронзу чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства

11:09, 14 вересня 2018
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Тимощенко став бронзовим призером чемпіонату світу / УНІАН

У Мехіко (Мексика) завершився фінал чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства в чоловічих змаганнях, де бронзову медаль завоював українець Павло Тимощенко.

Наш спортсмен набрав 1429 балів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець всього на 6 балів відстав від дуету лідерів.

Чемпіоном світу в цій дисципліні став британець Джеймс Кук (1435 очки), а Валентин Прайд з Франції з таким самим результатом фінішував другим.

Раніше збірна України завоювала бронзову медаль у командних змаганнях. Разом з Тимощенком нагороду вибороли Денис Павлюк та Юрій Федечко.

Чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства проходив у Мексиці з 6 по 14 вересня.

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Теги: #збірна України#чемпіонат світу#сучасне п'ятиборство