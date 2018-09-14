Тимощенко виборов бронзу чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства

Наш срібний призер Олімпіади-2016 в Ріо відстав від дуету лідерів лише на 65 очок.

У Мехіко (Мексика) завершився фінал чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства в чоловічих змаганнях, де бронзову медаль завоював українець Павло Тимощенко.

Наш спортсмен набрав 1429 балів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець всього на 6 балів відстав від дуету лідерів.

Чемпіоном світу в цій дисципліні став британець Джеймс Кук (1435 очки), а Валентин Прайд з Франції з таким самим результатом фінішував другим.

Раніше збірна України завоювала бронзову медаль у командних змаганнях. Разом з Тимощенком нагороду вибороли Денис Павлюк та Юрій Федечко.

Чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства проходив у Мексиці з 6 по 14 вересня.