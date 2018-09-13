Відбулося жеребкування тенісного матчу Україна - Португалія в Кубку Девіса

Першими на корт у п'ятницю вийдуть друга ракетка України Ілля Марченко і лідер португальців Жоау Соуза.

Відбулося жеребкування матчу з тенісу Україна - Португалія, який пройде в рамках першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса.

Першими на корт у п'ятницю вийдуть друга ракетка України Ілля Марченко і лідер португальців Жоау Соуза. Другим запуском зіграють Сергій Стаховський — Педро Соуза.

Суботу відкриє парне протистояння Стаховський / Денис Молчанов — Гаштао Еліаш / Жоау Соуза. Також будуть зіграні ще два одиночних матчі Стаховський — Жоау Соуза, Марченко — Педро Соуза.

Перший ігровий день розпочнеться в 11:45, другий — у 10:30.

Як повідомляв УНІАН, капітан збірної України Андрій Медведєв сподівається, що вболівальники підтримають збірну на іграх в Бучі.