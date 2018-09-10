Цуренко і ще три українські тенісистки встановили особисті рекорди у рейтингу WTA

Еліна Світоліна піднялася на 6-е місце у світовому реєстрі.

Відразу чотири українські тенісистки встановили особисті рекорди у рейтингу WTA після виступу на турнірі серії Великого Шолома - US Open-2018 в Нью-Йорку.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Леся Цуренко, яка вперше в своїй кар'єрі дійшла до чвертьфіналу на змаганнях такого масштабу, зробила стрибок відразу на 10 позицій вгору і зайняла 26-е місце.

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Даяна Ястремська, яка вперше стартувала на Шоломі в основній сітці, додала дві позиції і тепер знаходиться на 96-й позиції. Ангеліна Калініна, яка вперше вийшла в основу з кваліфікації на турнірах Grand Slam, суттєво покращила становище у світовому рейтингу і піднялася відразу на 21 рядок, посівши найвище для себе 113-е місце. Особистий рекорд у рейтингу WTA також встановила 16-річна Марта Костюк. Українка не змогла вийти в основну сітку, але при цьому піднялася відразу на сім позицій і стала 124-ю ракеткою світу.

Еліна Світоліна і Катерина Бондаренко, в свою чергу, теж додали по одній позиції і тепер займають 6-ту і 85-ту позиції відповідно.

Ще одна українка Катерина Козлова сильно просіла в рейтингу після US Open, зазнавши поразки в першому колі. Козлова випала з топ-100 і зараз знаходиться на 123-му місці.

У десятці найсильніших тенісисток також відбулися зміни. Новоспечена чемпіонка US Open японка Наомі Осака вперше в кар'єрі увійшла до топ-10, піднявшись відразу на 12 позицій і посідає 7-е місце, поступаючись однією позицією Світоліній. Також свої позиції поліпшили француженка Каролін Гарсія і німкеня Анжелік Кербер. При цьому Слоун Стівенс з США, яка склала чемпіонські повноваження на американському «мейджорі», опустилася на шість місць і зараз знаходиться на дев'ятому місці.

Як повідомляв УНІАН, переможницею US Open-2018 серед жінок стала японка Наомі Осака, яка обіграла у фіналі головну фаворитку турніру - американку Серену Вільямс.