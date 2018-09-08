Сьогодні стартує чемпіонат України з волейболу у чоловічій Суперлізі

У змаганнях не візьме участь найтитулованіший клуб країни харківський "Локомотив".

В суботу стартує чемпіонат України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги, де у списку учасників значаться 8 команд.

Турнір розпочнеться матчем у Львові з участю чемпіона країни "Барком-Кажани" і "Фаворита" (Лубни), повідомляє офіційний сайт змагань.

Завтра відбудеться повторний матч двох команд, а решта 6 клубів вступлять у боротьбу наступної п'ятниці, 14 вересня.

Крім львів'ян та лубенців це також хмельницький «Новатор», дві вінницькі команди - «Серце Поділля» та «МХП-Вінниця», харківська «Юракадемія», чернігівський «Буревісник-ШВСМ» і переможець змагань Вищої ліги минулого сезону команда «ШВСМ-СумДУ (Суми).

Багаторазовий чемпіон і володар Кубка країни, а також переможець європейського Кубка топ-команд у 2004 році харківський "Локомотив" опинився у важкій фінансовій ситуації. Керівництво клубу спочатку було змушене відмовитися від участі в європейському Кубку Виклику («Локомотив» в минулому сезоні завоював срібні медалі і мав право виступати в єврокубкових турнірах), а потім і зовсім знявся з чемпіонату України Суперліги, перейшовши у другий ешелон.

Згідно з регламентом змагань, на першому етапі 8 команд зіграють один з одним в чотири кола, провівши, таким чином, за 28 матчів. Потім почнуться ігри плей-офф, в яких зіграють до двох перемог 1 місце з 8, 2-7, 3-6, 4-5.

Далі відбудуться півфінали за 1-4 та 5-8 місця також до двох перемог, після чого пройдуть ігри за 1, 3, 5, 7 місця до трьох перемог.

Команда, що посіла в чемпіонаті 8 місце, перейде у вищу лігу, а її змінить в елітному дивізіоні переможець турніру рангом нижче. Команда, яка опинилася на 7 місці в Суперлізі проведе перехідні ігри з другою командою вищої ліги за право в сезоні 2019-2020 років виступати в головному чоловічому турнірі українського волейболу.