Світоліна виграла матч першого кола US Open в міксті, Кіченок програла

Дві українки по-різному розпочали виступи в змішаному турнірі.

У ніч на суботу відбулися матчі першого раунду Відкритого чемпіонату США з тенісу в міксті, де Еліна Світоліна свою гру виграла, а Людмила Кіченок - програла.

Світоліна в парі з бразильцем Бруно Суаресом обіграли дует з Чехії Градецька - Джебаві, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 4:6, 13:11 на користь українсько-бразильського дуету.

У свою чергу, Кіченок в парі з Артемом Сітаком з Австралії програли тайвансько-хорватському дуету Чань - Додіг - 4:6, 6:3, 8:10.

Раніше в ніч на суботу Світоліна обіграла китаянку Ванг - 6:4, 6:4, і вийшла в 1/8 фіналу одиночного турніру US Open.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу проходить в цьому році в Нью-Йорку з 27 серпня по 9 вересня.